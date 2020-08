Ivass: recepita direttiva, stop sovrapposizioni con Consob

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -pubblica il(Regolamento POG) e le norme sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, cosiddetti IBIPs superando sovrapposizioni e prassi di mercato divergenti con la Consob.Lo informa l'istituto di vigilanza secondo cui in questo modo si dà vita a una disciplina unitaria per canale e per prodotto. La suddivisione dei poteri tra Ivass e Consob rimane collegata al canale di vendita degli,ndr) aspetta la competenza di regolare e vigilare sulla distribuzione effettuata da Banche, Poste e intermediari finanziari; aspetta la competenza di regolare e vigilare sulla distribuzione effettuata da compagnie, agenti, brokers e i loro collaboratori.Il nuovo quadro regolamentare è frutto di un lavoro di stretto coordinamento traed è finalizzato a rafforzare la protezione del consumatore e ad anticiparla già alla fase di ideazione del prodotto assicurativo. Le disposizioni Ivass entreranno in vigore il 31° marzo 2021. Si completa così l'aggiornamento delle norme sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, avviato con il recepimento in Italia della D(IDD).