Ivass: prezzo Rc auto 1° trimestre in calo causa coronavirus

(Teleborsa) -nel primo trimestre del 2020. Secondo ila pesare è stata soprattutto la crisi sanitaria: a gennaio-marzo il prezzo effettivo medio della garanzia Rc auto è stato di, insu base annua (circa 14 euro).Come specifica il rapporto, infatti, la riduzione "si riscontra in corrispondenza del crollo dellee dei passaggi di proprietà (-62%) conseguenti all'emergenza".L'analisi mensile, spiega l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, "evidenzia infatti che il prezzo effettivo per l'Rc auto si è contratto adel, mentre nei mesi disi era ridotto rispettivamente dele del".Nel primo trimestre "il 50% degli assicurati paga meno di 352 euro e il 10% meno di 219 euro. I prezzi dell'Rc auto continuano a essere molto eterogenei tra le: ildi premioè di(468 euro rispetto a 246 euro), anche se in flessione del -5,7% su base annua".Nell'ultimo anno, aggiunge l'Ivass, "sull'intero territorio italiano, tuttavia al Sud il livello medio dei prezzi è ancora generalmente superiore rispetto al resto del paese". Inoltre, "gli assicurati di età inferiore a 25 anni in classe (Cu)1 pagano 275 euro in più rispetto agli assicurati di età compresa tra i 45 e i 59 anni e 290 euro in più rispetto agli ultrasessantenni".Il tasso diè del, in crescita di oltre un punto percentuale.