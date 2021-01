© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel corso del 2020 l', l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha segnalato, in aumento rispetto ai 168 del 2019 e ai 150 nel periodo 2017-2018. La vendita di polizze false, sottolinea l'authority, "ha avuto una impennata nel 2020, anche per ildurante i mesi più duri dell'emergenza sanitaria""Una crescita - spiega l'Ivass - che preoccupa parecchio perché fa leva sui comportamenti e sulle vulnerabilità degli utenti. La truffaperché queste sono obbligatorie, sono percepite come costose e sono semplici da acquistare via web"."Gli utenti che ne cadono vittime - secondo l'authority - sono cittadini che cercano di risparmiare sui costi della polizza, spesso ancheIl costo della polizza offerta dal truffatore è di solito contenuto, si parla in media di poche centinaia di euro per una polizza annuale e 40-50 euro al giorno per le cosiddette coperture temporanee, e questo fa abbassare le difese dell'utente".Nella sua attività di contrasto ai siti irregolari, l'Ivass ha registrato alcuni tratti ricorrenti. I siti che offrono queste polizze usanoe la maggior parte di lorodal momento in cui l'Ivass ne dà informazione pubblica e all'autorità inquirenti. "È sempre prudente e opportuno - aggiunge l'istituto di vigilanza - chiedere un preventivo ufficiale, che deve essere identificato da un codice assegnato dalla singola compagnia, e verificare la coerenza e corrispondenza dei dati riportati sul preventivo con quelli indicati sul sito web".