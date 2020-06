© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È quello che chiede alle compagnie assicurative(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nelledell'Authority: "chiediamo di definire prodotti chiari in ciò che offrono e non offrono, scevri da eccessive complessità e non impoveriti da cavilli e clausole di esclusione".Unache dovrà riguardare oltre i clienti anche tutto il settore assicurativo. "Il prossimodell'Ivass – ha aggiunto Franco – darà spazio all'obiettivo digli adempimenti deglidel settore. Il settore assicurativo deve contribuire, oltre che ad attenuare l'impatto della crisi, a riportare l'economia su tassi di crescita più elevati".La crisi "ha messo in evidenzain grado di fronteggiare le situazioni di emergenza in modo rapido e incisivo", ha dichiarato Franco. Per tali ragioni l'authority di vigilanza "è favorevole a definire in sede europea, in collaborazione con, unin caso di crisi generalizzata e in grado di mitigare in via transitoria i fattori di volatilità e automatismo insiti nella regolamentazione".Il presidente di Ivass ha specificato che ilitaliano mostrava, ma la crisi del Coronavirus ha avuto un forte impatto sulle compagnie. "A fine marzo la posizione di solvibilità delle compagnie era in media inferiore di 25 punti percentuali rispetto a fine dicembre (dal 235% al 210%)".Per questo da metà marzo "l'Ivass ha avviato unsettimanale per i principali operatori, della situazione die di recente lo ha esteso alla posizione di"."La pandemia – ha aggiunto il presidente– avrà verosimilmente effetti significativi anche sull'andamento delladelle compagnie, in conseguenza della crescita delle richieste da parte degli assicurati che potrebbe manifestarsi in alcune linee di attività, quali i rimborsi per la cancellazione di, l'escussione delle garanzie nei rami credito e cauzione, le prestazioni connesse con polizze malattia e assistenza".Per quanto riguarda inel 2019 i, con un premio medio di 404 euro alla fine dell'anno, ha affermato il Presidente dell'Ivass che sottolinea però come Tuttavia in diverse aree del paese l'offerta continua a registrare prezzi elevati, "soprattutto per i contraenti più giovani". Per Daniele Franco quindi"undel settore ed è pronto a fornire il proprio contributo tecnico per accrescere l'efficienza del mercato e promuovere una riduzione dei prezzi meglio distribuita, una migliore qualità dell'offerta e una maggiore tempestività dei risarcimenti".ha anche parlato di un dovere a carico delle compagnie assicurative vista la– "da noi stimato inconsentendo di quantificare per le compagnie un risparmio medio variabile tra 36 e 41 euro per polizza" – e dovrebbe essere tradotta inagli assicurati.Il Presidente di Ivass ha infine annunciato il lancio a breve dell', per i consumatori "uno strumento di tutela agile, rapido ed economico".