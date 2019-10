Ivass, +6,4% investimenti vita e danni in primo semestre

(Teleborsa) - Gli investimenti vita e danni gestiti dai gruppi assicurativi nazionali sono stati pari a 733 miliardi di euro nel primo semestre di quest'anno, in aumento del 6,4% rispetto al primo semestre 2018.



È quanto emerge dal Bollettino dell'Ivass Reporting Solvency II in cui si evidenzia che nel portafoglio complessivo delle imprese assicurative sono diminuiti gli investimenti in titoli dello Stato Italiano e aumentati (dall'11,6% al 12,2%) quelli in quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).



Le riserve tecniche vita, pari a 736 miliardi di euro, sono cresciute del 7,5% e le riserve tecniche danni, pari a 53 miliardi, sono aumentate meno di un punto percentuale. A pesare su queste ultime riserve è stata la riduzione del 4% e dell'1% rispettivamente nei rami RC Generale e RC Auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA