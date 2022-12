IVA non riscossa in UE ammonta a 93 miliardi: nuove norme da Bruxelles

(Teleborsa) -, che si conferma fra i Paesi più colpiti, ma anche in altri grandi economie come la Francia e la Germania. E' quanto emerge dal reportpubblicato dalla, che ha costituito la base per n cambio della regolamentazione europea sull'IVA.Il, ovvero la differenza fra le entrate IVA attese e quelle effettivamente incassate, è su un livello ancora alto didelle entrate IVA previste, ma registra un, anno pre-pandemia. Questo calo - spiega Bruxelles - può essere spiegato dall'aumento degli adempimenti IVA dovuto in gran parte all'effetto delle misure di sostegno introdotte dal governo in risposta alla pandemia di COVID-19.La19 ha portato 19 dei 27 Stati membri a registrare un, a causa delladurante le varie fasi del lockdown. Le entrate a livello europeo sono diminuite di circa 69 miliardi di euro, pari a circa il 7% del debito d'imposta totale IVA, anche come diretta conseguenza delleper mitigare l'impatto economico della pandemia.Permangono. Nel 2020, il divario dell'IVA stimato tra gli Stati membri variava dall'1,3% della Finlandia al, ma fanno anche peggio Malta al 24,1% e la Romania al 35,7%. In termini nominali, i divari maggiori si registrano in Italia (), Francia (14 miliardi di euro) e Germania (11 miliardi di euro)."Il divario dell'IVA rimane chiaramente un problema urgente - sottolinea la Commissione - in un momento in cui i governi hanno bisogno di entrate sostenibili per superare l'incertezza economica. È quindi necessaria un'azione urgente per mitigare queste perdite, soprattutto perché le stime suggeriscono che circa un quarto del divario dell'IVA può essere direttamente attribuito a frode".Bruxelles ha dunque proposto, tenendo in considerazione anche le sfide sollevate dallo sviluppo delle grandi piattaforme di eCommerce. Fra le misure proposteper le imprese che operano a livello nell'UE e un quadro armonizzato per le transazioni nazionali, unche gestiscono il trasporto passeggeri e gli alloggi a breve termine esul modello di "sportello unico" già esistente per gli operatori del commercio elettronico.Questa nuova normativa dovrebbe aiutare gli Stati membri adi euro all'anno di entrate nei prossimi dieci anni. Inoltre la registrazione unica per l'IVA consentirà alledi euro in costi di registrazione e amministrativi in dieci anni.