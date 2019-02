© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Parola del Ministro dell'Economia e delle Finanze,che in una nota smentiscele ricostruzioni giornalistiche, apparse oggi su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta nella serata di ieri, martedì 26 febbraio, a Palazzosecondo le quali si sarebbe affrontata, tra le altre, la- non c'è nessun contrasto in seno al Governo su questi temi. Temi che peraltro ieri, precisa ancora il titolare del Dicastero di Via XX Settembre.Sempre per oggi in arrivo un'altrailinvestimenti fermi,che non farà salire l'occupazione e aumento dei consumi dovuto al Reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%. Un quadro tutt'altro che roseo. Sarebbero queste infatti le principali considerazioni formulate dalla Commissione Ue nel rapporto sull'Italia che sarà reso noto a Bruxelles idai commissari