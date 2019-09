© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La politica lavori perche, anche modulato,. È l'appello che le associazioni dei commercianti hanno lanciato al governo, impegnato nella Nota di aggiornamento al Def e in vista della manovra di bilancio., sia pure di entità inferiore ai 23 miliardi previsti dalle clausole, non avrebbero altro risultato che portare ad unache, in un momento di", spiega l'Ufficio Studi dinel commentare i dati Istat sull'inflazione."I sintomi di un quadro congiunturale poco dinamico emergono dalle prime- ha proseguito Confcommercio - Il sensibile calo su base mensile ha riflesso gli andamenti stagionali di alcuni segmenti, lasciando inalterata rispetto ai due mesi precedenti la variazione annua.. In questo momento la".Anche in merito al, in lieve calo ad agosto, l'associazione avverte di, in particolare "alla luce del protrarsi di una situazione di sostanziale stabilità dei livelli occupazionali"."La decisa riduzione, rilevata nell'ultimo anno delle persone in cerca di occupazione, trova, infatti,. Al di là di questo aspetto non va trascurato cheStessa preoccupazione è stata espressa dache sottolinea come, a livelli molto bassi da tre mesi - lo 0,4% tendenziale - "continua a rimandarci un'immagine dell'economia italiana nella quale, più che in altre realtà in Europa, persiste e si accentua un".Anche Confesercenti ha chiesto al Governo di lavorare sulla prossima Legge di bilancio perché contenga ""."In questo quadro - sottolinea l'associazione -, innanzitutto psicologica oltreché economica, che famiglie ed imprese non sarebbero in grado di sopportare".Da qui la richiesta che la politica usi "tutti i margini possibili, anche nel dialogo con l'Europa, per".