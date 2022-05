Iulia Barton, BPER Banca sponsor ufficiale del brand per il lancio di una nuova collezione "Adaptive"

Mercoledì 4 Maggio 2022, 16:00







(Teleborsa) - BPER Banca è al fianco di Iulia Barton in qualità di Official Sponsor per il lancio della prima Collezione Adaptive al mondo che sarà presentata con un evento phygital durante la prossima Milano Fashion Week a settembre.



"La collezione – spiegano BPER Banca e Iulia Barton in una nota congiunta – raccoglierà tutta l'esperienza e gli anni di impegno nella moda inclusiva Iulia Barton per una nuova visione della moda che sostenga la ricerca e la creazione di una linea di abbigliamento di alta qualità e un design studiato per il comfort di tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Un progetto di indossabilità universale che, per il lancio ufficiale, avrà al proprio fianco un nuovo sostenitore come BPER Banca, Gruppo fortemente impegnato in progetti innovativi e di sviluppo sociale".