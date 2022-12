Itway quota la controllata 4Science sulla Borsa di Vienna

(Teleborsa) - Itway, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha comunicato che, organizzato e gestito da Wiener Borse AG. Il primo giorno di negoziazione sul mercato di Vienna sarà giovedì 29 dicembre 2022. La capitalizzazione di mercato sarà pari a 28 milioni di euro, corrispondente ad un prezzo di 4 euro per azione. All'inizio delle negoziazioni la controllata varrà quindi più della stessa Itway, che a Piazza Affari capitalizza poco più di 16 milioni di euro.Lo status di "quotata" consentirà a 4Science di(nello specifico sui mercati dell'Europa Centrale),con carta quotata, conferire robustezza e valore ai piani di stock options già deliberati e futuri, consentendo una maggiore retention e attraendo nuovi talenti.La controllata è una PMI Innovativa specializzata in. 4Science, costituita nel 2016 da Itway e attualmente da questa controllata con una partecipazione pari a 71,43% del capitale sociale, ha sede legale a Milano e uffici a Ravenna e Roma e opera con un team di oltre 30 risorse.4Science ha chiuso il 2021 con 2,44 milioni di euro di(+35% sull'anno precedente) e unpari a 0,73 milioni di euro (+78%, con Ebitda margin 30,0%) e unpari a 0,33 milioni di euro (+38%, con un Net Income margin del 13,5%). La PFN a fine 2021 (che ovviamente non comprende l'apporto dell'aumento di capitale di luglio 2022 da 2,8 milioni di euro) era pari a 0,48 milioni di euro (debito netto).La quotazione segue ad unadi 4Science realizzata attraverso una dotazione di funding per complessivi 5,8 milioni di euro, composta da una parte di debito, attraverso la sottoscrizione di uncon Banca Progetto di 3 milioni di euro con rimborso a 5 anni, assistito dalla garanzia per 2,5 milioni di euro prestata da Medio Credito Centrale a favore delle PMI innovative e in buona parte di equity, attraverso la sottoscrizione di unriservato a investitori professionali e istituzionali con la raccolta di 2,8 milioni di euro avvenuta presso 34 diversi investitori internazionali. Il flottante è pari al 28,57%.Queste risorse verranno destinate a, per fare fronte sia alle esigenze di circolante di 4Science, sia per investimenti in persone, tecnologia e marketing che alla crescita per linee interne ed esterne. La prima operazione posta in atto è stata l'apertura della filiale americana 4Science USA con sede a Kansas City nello stato del Missouri in aprile 2022, con aspettative importanti da sviluppare nel mercato del Nord America.