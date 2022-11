Itway, Massimo Fanelli entra come Vice Direttore Generale

Lunedì 28 Novembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - Dal primo dicembre 2022, Massimo Fanelli sarà Vicedirettore Generale di Itway e, insieme al top management, supporterà la società attraverso un percorso di crescita e consolidamento in coerenza con il Piano Industriale 2022-2027, che vedrà l'organizzazione interna, secondo il modello di governance adottato dalla società, allo scopo di conformarsi rapidamente e in sincronia con un mercato globale in continua evoluzione.



Fanelli ha ricoperto ruoli tecnici, vendita, dirigenziali e di project management presso importanti società italiane e multinazionali.