Itway, controllata 4Science raccoglie 5,8 milioni di euro per finanziare crescita

(Teleborsa) - Itway, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha comunicato che la controllata 4Science ha raccolto 5,8 milioni di euro di nuovi finanziamenti. Le risorse verranno destinate a finanziare il piano industriale 2022-2026, per fare fronte sia alle esigenze di circolante della società sia alla crescita per linee interne ed esterne.

L'operazione è stata realizzata, in parte, attraverso la sottoscrizione di un finanziamento con Banca Progetto di 3 milioni di euro con rimborso a 5 anni, assistito dalla garanzia per 2,5 milioni di euro prestata da Medio Credito Centrale a favore delle PMI innovative. La restante parte, per 2,8 milioni di euro, è stata ottenuta attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a investitori professionali e istituzionali.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di equity, Itway verrà a detenere una partecipazione in 4Science pari al 71,43% del capitale. 4Science è attiva in Italia e all'estero in Data Science, Data Management e Data Repository per il mercato della ricerca scientifica, dei beni culturali e dei Big Data.

"Siamo molto lieti di avere concluso questa doppia operazione di finanziamento in 4Science - commenta Andrea Farina, presidente e amministratore delegato di Itway - Vengono così premiati gli investimenti che Itway ha fatto negli ultimi 5 anni in questa PMI innovativa, con risultati di crescita continua, tanto da farla diventare un punto di riferimento nel mercato dei big data digital repository".

"Questa importante iniezione di risorse finanziarie consentirà di governare al meglio il circolante necessario per la crescita interna che prevede anche l'apertura di sedi all'estero e a finanziare le acquisizioni che abbiamo in animo di fare nei prossimi mesi", aggiunge l'AD.