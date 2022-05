Itway, assemblea approva bilancio e destinazione utile

Lunedì 2 Maggio 2022, 17:45







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Itway, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l'utile di esercizio (pari a 1.303 mila euro) a riserva con l'intento di rafforzare il patrimonio dell'azienda.



Via libera anche alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. La società ha sottolineato di non avere esposizione ai mercati russo, bielorusso o ucraino.









