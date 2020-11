Italy Innovazioni, joint-venture con Jiangsu Shushi Technology

(Teleborsa) - Italy Innovazioni S.p.A. ha annunciato una joint-venture supportata da Amazon con Jiangsu Shushi Technology Ltd. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la nuova società produrrà per il mercato USA Hide, la presa elettrica a scomparsa che integra Alexa, sancendo l'ingresso degli smart speaker nel settore delle prese di corrente.



Italy Innovazioni S.p.A. è una società di ricerca ingegneristica quotata sul listino Euronext Access+ di Parigi, il cui core business è costituito dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e dalla valorizzazione del patrimonio di proprietà intellettuali in molti campi.

Jiangsu Shushi Technology Ltd. è uno dei principali partner di Amazon per lo sviluppo di dispositivi smart home progettati per il sistema Alexa.



Dopo un assessment tecnologico e di mercato durato un anno - chiarisce una nota - "le due aziende hanno dato vita a 3Reality Hide Inc., la società di diritto statunitense attraverso la quale la IP Company italiana (che ne detiene il 51%) e il manufacturer sino-americano svilupperanno, produrranno e commercializzeranno insieme Hide, l'innovativa presa elettrica a scomparsa che, unica al mondo, integra al proprio interno uno smart speaker Amazon Alexa".



Il progetto - si legge ancora - "nasce da un'iniziativa di Italy Innovazioni che ha presentato all'edizione 2019 del CES di Las Vegas il primo prototipo della propria Hide in versione Alexa. Hide è la presa che nasconde la spina all'interno del muro mediante un elegante coperchio che, grazie all'ingegnerizzazione svolta sul prodotto, può ospitare al proprio interno qualsiasi dispositivo di smart home".

A sposare l'idea, il team USA di Amazon, che cogliendo le grandi opportunità di mercato offerte dall'intuizione italiana, ha attivato la sinergia tra Italy Innovazioni e Jiangsu con lo scopo di far diventare un prodotto reale questa innovazione funzionale e tecnologica. Con la costituzione della NewCo il progetto entra ora nel vivo della propria fase esecutiva. Il lancio della nuova presa è previsto entro il 2021 con una gamma composta da tre versioni in un mercato, gli USA, in cui nel 2020 si sono venduti quasi 90 milioni di smart speaker e 130 milioni di prese elettriche.



Giorgio Rende, Presidente e Amministratore delegato di Italy Innovazioni S.p.A. che ricoprirà anche la carica di presidente del board della NewCo, ha dichiarato: "Hide, un'idea che è già realtà in Italia e in Europa e ora, grazie alla fiducia di Amazon e alla sintonia con i nostri partner di Jiangsu, potrà sbarcare in USA con un profilo elevatissimo di sviluppo tecnologico, segnerà a fondo il settore della smart home e degli assistenti vocali".



Condivide questo stesso spirito Nanfang Hu, CEO di Jiangsu e della NewCo che dichiara: "Hide è un'idea che si sposa alla perfezione con la nostra expertise in ambito smart home. Il core business di Jiangsu è costituito dallo sviluppo di dispositivi che tramutano gli assistenti vocali in hub per la building automation e Hide rappresenta il sistema perfetto per poter distribuire la tecnologia a controllo vocale in ogni ambiente della casa e dell'ufficio, per offrire più comfort ma anche un maggior controllo sui consumi energetici."



