Italpreziosi, siglato accordo con Agenzia Entrate per definizione contenzioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - LaSpa ha sottoscritto in data 31 luglio 2019 l'volto ainerente l'indeducibilità dei costi di acquisto per importazioni di metalli preziosi, regolarmente transitati dalla dogana e fatturati, da alcuni Paesi come, e relativo alle annualità dal 2007 al 2012."Laricorda una nota di Italpreziosisi fondava su una, successivamenteproprio a causa della sua iniquità, ma. Nonostante i rilievi fossero di natura formale, senza alcuna evasione fiscale, e che la società avesse ottenuto bendi primo e secondo grado in Commissione tributaria, e solamente una contraria, la Italpreziosi, visto l'attuale crescita a doppia cifra ed i piani di sviluppo futuro molto ambiziosi, hacon l'Agenzia delle Entrate perdegli esiti del complessivo giudizio".Ivana, A.D. di Italpreziosi e Presidente di Federorafi, nel commentare la vicenda, rimarca il grave problema dellache incide assai negativamente sulla capacità attrattiva del nostro Paese da parte degli investitori esteri e degli stessi imprenditori italiani.