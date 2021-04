8 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Italpizza, azienda modenese leader nella produzione di pizze, ha emesso un minibond da 20 milioni di euro, sottoscritto da UniCredit e garantito al 70% da Sace. L'operazione – fa sapere Italpizza in una nota – è strutturata con un piano di ammortamento ad hoc sulle specifiche necessità aziendali e prevede una durata di 72 mesi. Le risorse finanziarie rivenienti dal prestito obbligazionario saranno utilizzate per supportare l'ambizioso piano di espansione commerciale di Italpizza che prevede investimenti per l'internazionalizzazione dell'azienda e delle sue controllate estere.

"L'accordo finanziario appena sottoscritto è, per Italpizza, un grande segno di fiducia ricevuto dalle partner istituzionali UniCredit e Sace – afferma il direttore generale dell'azienda Andrea Bondioli –. Nella nostra visione, questo ci permetterà di investire ulteriormente nel progetto di internazionalizzazione in una logica sovranazionale ed a lungo termine. Attualmente il 60% del volume d'affari di Italpizza lo sviluppiamo all'estero, ma quasi esclusivamente a marchio delle catene di distribuzione. L'evoluzione dei mercati suggerisce di diversificare i modelli distributivi intensificando, come è avvenuto per il mercato italiano, la distribuzione anche del nostro marchio che è sinonimo di prodotti d'alta qualità".

"Con questa operazione UniCredit conferma la propria capacità di fornire alle imprese soluzioni finanziarie specifiche – dichiara Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit – affiancando al tradizionale supporto creditizio forme di accesso al mercato dei capitali utili per sostenerne la crescita e gli investimenti. È il caso del minibond di Italpizza, realtà imprenditoriale dinamica e innovativa che ha puntato sulla dimensione internazionale per realizzare la propria strategia di sviluppo. UniCredit è al suo fianco. Più che mai in questa fase di emergenza, siamo determinati a garantire con tempestività il nostro sostegno a favore delle eccellenze italiane".

"Siamo sempre molto soddisfatti di affiancare, grazie alla nostra offerta integrata di soluzioni assicurative e finanziarie in grado di supportare a 360 gradi i bisogni delle imprese, un'azienda come Italpizza che, nonostante il contesto pandemico, punta ai mercati internazionali come opportunità di crescita del proprio business – ha dichiarato Marco Mercurio, responsabile segmento mid corporate Centro-Nord di Sace –. Permettere l'accesso delle aziende italiane al mercato dei capitali attraverso strumenti di debito alternativi è parte integrante della strategia di Sace e questa operazione ne è la conferma".