Italo, nuovo orario da gennaio: cresce l'offerta di treni

Ultimo aggiornamento: 16:51

Ntv ha presentato il nuovo orario invernale di italo con 92 viaggi al giorno dai primi mesi del 2019, con un incremento del 65% rispetto al 2017 e 20 collegamenti quotidiani senza fermate intermedie tra Roma e Milano. Il nuovo orario prevede anche nuovi collegamenti tra Napoli e il resto della rete di Italo, il raddoppio dell'offerta su Bolzano, Trento e Rovereto, con 4 treni al giorno fino a Roma e 3 per Napoli. Il Capoluogo altoatesino, poi, diventa anche l'Hub di Italobus, con servizi attivi per la Val Gardena a partire dal prossimo 13 dicembre. In programma anche 22 collegamenti straordinari per Rho-Fiera Milano in occasione dei principali eventi fieristici.I nuovi collegamenti sono resi possibili anche grazie all'incremento dellache, in aggiunta ai 25 Agv 575 realizzati sia nello stabilimento francese di La Rochelle (8) che in quello di Savigliano (17), in provincia di Cuneo.