(Teleborsa) - Italo replica alle indiscrezioni di stampa relative ai nuovi orari, ribadendo che l'unico orario ufficiale dei treni è quello che pubblica la compagnia.



"A seguito della pandemia e delle restrizioni governative dovute ai numerosi contagi - sottolinea l'operatore ferroviario - non abbiamo ancora potuto emettere un orario completo per la stagione invernale come gli anni passati, ma lo aggiorniamo periodicamente adeguando la nostra offerta al periodo che stiamo vivendo".



"Non appena ci saranno aggiornamenti sulla situazione di emergenza sanitaria- conclude - saremo felici di informare tutti i passeggeri e gli organi di stampa sull'evoluzione del nostro orario e sulle novità alle quali stiamo lavorando".



(Foto: Giovanni Ricciardi) © RIPRODUZIONE RISERVATA