28 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Italo conferma il suo impegno green, che è nel suo DNA, essendo un treno costruito con il 98% di materiali riciclabili, ad elevato risparmio energetico e bassi consumi di CO2.

Sarà sponsor ufficiale di Eraid, una manifestazione dedicata all'auto elettrica in quattro tappe: da Milano a Monza, passando per l'Appennino tosco-emiliano ed il Chiantishire, prima di approdare in Versilia. Un evento di richiamo internazionale, a cui parteciperanno dal 10 a 14 giugno autovetture rigorosamente ad alimentazione elettrica.

L'azienda ferroviaria ha molto in comune con le auto di Eraid, con cui condivide la propulsione elettrica e l'utilizzo di tecnologie sempre più efficienti.

"L'attenzione per l'ambiente, così come il sostegno ai grandi eventi locali e nazionali, sono segnali che contraddistinguono Italo da sempre", afferma Marco De Angelis.