Italo, siglato accordo con Napisan per fornitura di materiali igienizzanti

(Teleborsa) - Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la protezione di passeggeri e dipendenti, Italo ha stretto un accordo di collaborazione con

Napisan per la fornitura di materiali igienizzanti. Nel dettaglio, la collaborazione – attiva a partire da questo mese – prevede la fornitura di salviette igienizzanti per i passeggeri (negli ambienti in cui è prevista l'erogazione) e nelle Lounge Italo Club, oltre all'installazione di dispenser di gel disinfettante in tutte le carrozze dei treni, nelle Lounge e nelle biglietterie Italo. Napisan provvederà anche alla creazione di kit disinfettanti dedicati allo staff Italo. In vista del 2022 è, inoltre, prevista un'espansione dell'iniziativa che riguarderà la sanificazione degli spazi Italo in stazione. Il tutto sarà accompagnato da un'attività futura di marketing e comunicazione pubblicitaria co-branded.

Al centro della partnership, oltre a salute e sicurezza, anche la sostenibilità. I dispenser installati a bordo – fa sapere Italo in una nota – saranno di metallo, e non di plastica, al fine di ridurne sempre più il consumo.

"Questa collaborazione è per noi motivo di grande orgoglio, e ci dà ulteriore spinta nel continuare, in maniera sempre più efficace, il nostro lavoro di diffusione delle buone pratiche di igiene tra i consumatori – ha dichiarato Yvette Younes, Marketing director Reckitt Hygiene Italia –. La mobilità rappresenta un tema centrale nello scenario odierno e per noi è fondamentale che questa conservi gli insegnamenti appresi dalla pandemia, quali la protezione e l'igiene personale come gesto individuale e collettivo".

"Da inizio pandemia – ha spiegato Fabio Sgroi, direttore Health & Safety di Italo – abbiamo lavorato costantemente per garantire spostamenti sicuri ai nostri viaggiatori, oltre che ai nostri dipendenti. Ci siamo sempre attenuti prontamente alle varie norme governative, oltre che introdurre ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di viaggio. Non a caso siamo i primi operatori ferroviari al mondo ad aver installato i filtri HEPA. Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel nostro percorso, affidandoci ad un partner di indiscussa affidabilità come Napisan".

Il piano d'azione di Italo per garantire viaggi in totale sicurezza ha previsto anche l'installazione dei filtri HEPA su tutta la flotta aziendale, gli stessi utilizzati sugli aerei che, per la prima volta, consentono anche su un treno un ricambio d'aria completo e costante. Un investimento di circa 50 milioni che la compagnia ferroviaria ha affrontato con l'obiettivo – spiega la nota – i propri treni "best in class" in materia di sicurezza.