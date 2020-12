© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In merito alla richiesta di informazioni ricevuta nella giornata di ierie avente ad oggetto ilin una nota "conferma di aver, come sempre, agito nel pieno rispetto delle"L'azienda - si legge - società interamente privata, a causa della seconda ondata di contagi e dei conseguenti provvedimenti emanati dal Governo,, in un anno straordinario come quello in corso, a ridurre la propria offerta commerciale a 8 servizi giornalieri da fine ottobre a fronte di un calo della domanda che ha raggiunto picchi di oltre il 90%. Nonostante questo - prosegue - Italo sta ponendo in essere uno sforzo significativo per aumentare di poche unità i treni in circolazione, sempre nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo che per il settore AV dallo scorso mese di aprile, al fine di garantire un servizio ai cittadini in un periodo delicato e importante per tutti come il Natale. Stiamo svolgendo l'attività per la quale esistiamo, nel pieno rispetto delle norme che"L'atteggiamento didei consumatori - conclude Italo - che cavalcano concome 'speculazioni e vittorie' una legittima richiesta dell'Autorità competente alla quale risponderemo, come già detto, constupisce e preoccupa. E' una condotta che riteniamo grave e dannosa per la nostra