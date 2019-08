© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italo seleziona 30 hostess e steward di stazione. Le sedi di lavoro saranno Venezia, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Il “Talent Day” per selezionare i candidati è in calendario martedì 24 settembre a Milano nella sede Adecco in via Tolmezzo 15.Le attività previste per il ruolo in questione, spiega un comunicato, spaziano dall’accoglienza viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni, all’erogazione dei servizi previsti nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati; dalla gestione del processo di informazione all’offerta di supporto ed ascolto ai viaggiatori, il tutto accompagnato da professionalità, gentilezza e cortesia come sempre.Il superamento della selezione svolta durante la giornata di Talent Day comporterà l’inserimento di 30 risorse al corso di formazione per Station Hostess & Steward che si terrà in ottobre a Roma e avrà una durata di circa 1 mese (per i partecipanti fuori sede sarà incluso vitto e alloggio).Ai candidati sono richiesti alcuni requisiti quali: diploma o laurea, preferibilmente un’esperienza lavorativa di almeno due anni in ambito di vendita, servizi e accoglienza alla clientela, un’ottima conoscenza dell’inglese (se inoltre il candidato conosce ulteriori lingue oltre all’inglese costituirà requisito preferenziale) e disponibilità a lavorare su turni.Chi supererà il colloquio durante il Talent Day del 24 settembre riceverà immediatamente un attestato per partecipare al corso di formazione. A chi invece non riuscirà a passare questo colloquio Italo insieme ad Adecco darà la possibilità di frequentare gratuitamente una sessione di orientamento al mondo del lavoro e su come affrontare i colloqui futuri.Gli idonei saranno assunti con contratto di somministrazione tramite l’Agenzia per il lavoro Adecco; già diverse risorse Italo - sottolinea ancora il comunicato - hanno intrapreso questo percorso, per poi essere inseriti a pieno regime nell’organico dell’azienda con la crescita della sua squadra che ad oggi vanta circa 1350 dipendenti.Tutti gli interessati potranno candidarsi entro il 6 settembre nella sezione "lavora con noi" del sito www.italospa.italotreno.it . I candidati saranno subito avviati a una prova preselettiva online ossia una video intervista in lingua inglese, in cui il candidato si presenterà per circa 2 minuti.I migliori 60 saranno convocati per il 24 settembre, giornata in cui affronteranno le selezioni con Italo e Adecco.