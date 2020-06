Italo presenta novità orario estivo: debutta Torino-Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Servizinuovie una ": al via sotto il segno dellal'estate diufficialmente partitacon l'entrata in vigore delall'insegna delladelladei passeggeri, nel rispetto di tutte le misure anti Covid.i viaggi: daDiventano cosìi viaggi quotidiani sulla direttrice, con un incremento di, introducendoper i, costruiti su misura per le esigenze di chi si sposta.poi i collegamenti diretti frai no stop di Italo grazie all'avvio di. Anche in questo caso frequenze studiate per chi si sposta quotidianamente fra le due città: si parte da Milano alle 7.15 per essere a Roma alle 10.25, alle 16.15 per rientrare a Roma alle 19.25 o dalla capitale nuovo servizio alle 16.05 per il rientro Milano alle 19.15. Tutti questi collegamenti sono poi prolungati su Napoli, per consentire ai viaggiatori campani di avere maggiori soluzioni di viaggio per i propri spostamenti.Anche ilvede crescere i servizi Italo aper la città di Venezia e 8 per Veronaal centro di un'estate italiana caratterizzata dal turismo interno.i nuovi collegamenti fra(introdotte corse per coprire tutto l'arco della giornata come la partenza alle 7.05 da Venezia ed il rientro nel capoluogo veneto alle 18.55) ele nuove corse fra(alcune di queste serviranno anche le città di Napoli, Brescia e Bergamo).- In vista di un'estate proiettata alla riscoperta delledel nostroha poi fatto il suo debutto nella giornata di ieri sulla linea, collegando tutta Italia con ladi viaggiare su unsenza necessità di effettuare dei cambiQuesta direttrice - si legge nella nota - servita da 4 collegamenti quotidiani, dà la possibilità di ampliare il network Italo, introducendo così anche la Calabria, con le fermate died il, con fermate aLe, però, non finiscono: dal prossimo 2 luglio ilcrescerà ancora.infatti, fermerà anche nelleDa Torino, passando per Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno, Italo unisce oggi lopartenze da Torino (alle 5:23 ed alle 13:19) ed altre 2 da Reggio Calabria verso il Nord (7:30 e 13:30).Sempre nell'ottica digli spostamenti dei suoi viaggiatori in vista dell'estate, poi, laconpensata per consentire ai turisti di arrivare nellee noleggiare l'auto per raggiungere le mete desiderate.