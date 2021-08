Italo presenta il Bilancio di Sostenibilità 2020

Mercoledì 18 Agosto 2021, 11:45

(Teleborsa) - Italo ha presentato agli stakeholders il Bilancio di Sostenibilità 2020, redatto secondo gli standard internazionali GRI, fortemente condizionato dalla pandemia di Covid-19 e dalla centralità dei temi della salute e della sicurezza. In un anno difficile, l'operatore ferroviario ha dunque rafforzato l'impegno in questa direzione per tutelare passeggeri e personale, garantendo al contempo collegamenti vitali per il Paese.

Durante l'emergenza, Italo ha offerto un grande supporto ai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, che hanno potuto utilizzare gratuitamente i treni per raggiungere gli ospedali di tutta Italia e per trasportare attrezzature mediche essenziali.

Nello stesso tempo l'azienda ha attuato un monitoraggio continuo delle normative anti-covid ed adottato tutte le misure necessarie al contenimento del contagio. In questa direzione la scelta di Italo, primo operatore ferroviario al mondo ad utilizzare i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) sui propri treni. L'intera flotta è stata equipaggiata con i filtri ad alta efficienza che assicurano, in tutte le carrozze, un ricambio d'aria completo ogni 3 minuti e un flusso d'areazione verticale, aumentando il livello di sicurezza sanitaria a bordo treno per clienti e dipendenti.



L'attenzione verso le risorse umane si è tradotta in una grande attenzione alla formazione dei dipendenti - in media 21 ore per dipendente nel 2020 - all'abbattimento degli infortuni (-49% rispetto al 2019) ed all'occupazione giovanile, con 127 nuove assunzioni, di cui oltre il 76% di età inferiore ai 30 anni.

Il livello di soddisfazione complessiva dei clienti è in costante crescita ed ha raggiunto il 91,7%, ma la società ha continuato ad essere vicino al Paese anche con una serie di iniziative sociali e culturali, ad esempio con tour virtuali offerti a passeggeri e dipendenti attraverso i propri canali (social media, rivista di bordo, sito web e newsletter).

Nel 2020 la società ha definito il suo piano di sostenibilità triennale, con una strategia che si onda su 6 pilastri chiave: Ambiente, Clienti, Persone, Sicurezza, Società, Coinvolgimento. Tale strategia prevede, per i prossimi tre anni, azioni concrete e indicatori di performance in sinergia con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.