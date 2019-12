Italo lancia l'orario invernale, crescono i collegamenti: 10 nuovi Roma-Milano no stop

Ultimo aggiornamento: 14:56

Parte da oggi 17 dicembre il nuovo orario invernale dei treni Italo, il marchio dell'operatore ferroviario di Ntv (Nuovo Trasporto Viaggiatori).Crescono i servizi giornalieri, grazie all'introduzione di 18 nuovi collegamenti, che entro i primi mesi del 2020 porteranno il totale a 116 viaggi al giorno, contro i 98 precedenti. L'aumento riguarda soprattutto la direttrice Roma – Milano con 10 nuovi servizi No Stop, che portano il totale di questi collegamenti diretti a 32 (ossia uno ogni 30 minuti nelle ore di punta), con un'offerta cresciuta di più del 50% rispetto al 2018. Inclusi questi No Stop, Roma e Milano da oggi sono servite fra loro da 64 collegamenti al giorno.Fra le altre novità c'è la grande crescita del Veneto con 4 nuovi collegamenti Milano-Venezia, 2 nuovi servizi Roma-Venezia e 2 nuovi Roma-Verona; cresce l'importanza strategica di Bologna che arriva a 49 servizi al giorno con Milano e 81 con Roma; sviluppati i collegamenti per il Meridione con 6 nuovi No Stop Milano – Napoli (per un totale di 44 viaggi quotidiani fra le due città), 10 nuovi viaggi Torino – Napoli (per un totale di 23 servizi giornalieri) e raddoppio della Torino – Salerno (da 4 a 8 al giorno).Italo da oggi inaugura poi il servizio di colazione sui treni No Stop Roma-Milano in partenza entro le 10, in ambiente Prima. Quindi non più solo i viaggiatori della Club Executive, ma anche chi viaggia in Prima riceverà gratuitamente e direttamente al posto cornetto fresco e caffè espresso.In una nota, la società ricorda poi che collegandosi al portale Italo Live, anche tramite il wi-fi gratuito presente sui treni, i viaggiatori possono trascorrere il loro tempo in treno scegliendo fra numerose proposte quali film, e-book, quotidiani digitali, previsioni meteo e tanto altro.Si aggiungono sul sito due nuove sezioni, fra cui quella delle Giftbox (offerte riservate ai viaggiatori Italo dai partner della società, dove si possono trovare sconti su corsi di formazione digitale o su servizi per visitare le diverse città del network).Nella sezione Video Tutorial, si può trovare invece una raccolta di webinar dedicati al mondo business; la sezione Culture contenente una raccolta di articoli e approfondimenti su tematiche che spaziano a 360 gradi; e la sezione Italo Go, dalla quale consultare tutte le partnership per arricchire il proprio viaggio (prenotare un taxi con AppTaxi, un albergo con Booking.com e tanto altro).Prossimamente arriverà anche la sezione serie tv contenente alcune tra le serie Sky più amate, per far sì che tutti i viaggiatori Italo possano vedere a bordo treno gli episodi delle loro serie preferite direttamente in viaggio. Il viaggio infine continua con Now tv, una speciale offerta dedicata ai viaggiatori Italo da usufruire in streaming sul dispositivo preferito.