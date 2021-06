Italo, lanciato nuovo format di comunicazione

(Teleborsa) - Italo ha lanciato un nuovo format di comunicazione, "all'insegna della modernità e della sostenibilità". "Un concept innovativo ed omnichannel che, rimanendo fedele all'identità ed i valori che da sempre contraddistinguono Italo, accompagnerà la ripartenza aziendale all'insegna della coerenza e dell'unicità, coniugando modernità, dinamismo e novità grazie a tratti inconfondibili del brand Italo", si legge in una nota della società.

"Nuovi caratteri grafici riconoscibili e allineati su tutti i touch point: un font deciso, un segno grafico quale il triangolo, sinonimo di dinamicità nonché forma stilistica ideale per rappresentare l'avveniristico muso dei treni Italo – è la descrizione offerta – Questa figura geometrica, apparentemente "semplice", prende forma viva, con utilizzi differenti a seconda delle diverse applicazioni. Il colore anche vedrà delle novità: predominante sempre il classico rosso Italo, accompagnato da ulteriori cromie e sfumature dello stesso, trasferendo immediatamente il concetto di velocità e movimento". Italo ha realizzato quest'attività in collaborazione con ACC & Partners con la direzione creativa di Carlo Ventura.

"Abbiamo sempre lavorato per essere pronti ad affrontare questo momento di rilancio, che passa dai servizi offerti e dalle nuove mete collegate, ma anche dalla comunicazione: diretta, immediata ed intuitiva – ha dichiarato Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo – In un periodo di lockdown abbiamo continuato ad investire sul territorio, programmando una rete capillare e rispondendo alla domanda di tante zone d'Italia che ancora non erano collegate all'Alta Velocità. Oggi questo nuovo format di comunicazione per Italo vuole essere un segnale di modernità: partendo dalla nostra storia, ci siamo rinnovati, per affrontare le nuove sfide che ci attenderanno in futuro con l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto".