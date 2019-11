Italo lancia green bond da 1,1 miliardi di euro

Italo annuncia di aver lanciato un green bond da 1,1 miliardi di euro, che rafforza l'impegno dell'azienda per la sostenibilità ambientale nel settore del trasporto su ferro. Italo possiede una flotta di treni a trazione elettrica Agv di ultima generazione e dai nuovi treni Evo.



I proventi dell'operazione saranno utilizzati per rifinanziare gli attuali investimenti "green" di Italo pari a 900 milioni di euro e per sostenere ulteriori investimenti nella flotta.



Gianbattista La Rocca, ad di Italo, ha dichiarato: "Con la firma di oggi abbiamo sottoscritto il più grande prestito bancario green al mondo nel settore trasporti.".