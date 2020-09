© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siamo appena usciti da unacon ildove abbiamo elencato tutte le misure di sicurezza attuate sui treni diallo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare il riempimento di posti a bordo fino. Lo afferma, Amministratore delegato di Italo."Oggi , come tutti sanno ,nonostante misure accuratissime che solo, viaggiamo con un riempimento massimo del 50% , mentre tutti gli altri mezzi di trasporto del Paese, metro, bus, treni regionali , sono autorizzati ad arrivare. Per non parlare degliche viaggiano da mesi senza alcuna restrizione. Una situazione la nostra che non ha eguali in tutta Europa dove si viaggia quasi ovunque con un'occupazione totale dei posti . Il Comitato alla fine della riunione ci ha chiesto ancora qualche ora per prendere la sua decisione che è attesa in serata. Ci aspettiamo che la decisione di questa sera elimini la disparità di trattamento con glie permetta ad Italo di