Italo-Itabus, trattative per la nascita di un polo dell'intermodalità

Trattative in corso fra Italo, la società ferroviaria privata leader dell'Alta Velocità di cui il 70% è detenuto dal 2018 dal fondo Usa Gip e il 30% da Cattaneo, Luca di Montezemolo e altri e gli azionisti di Itabus (Cattaneo, Montezemolo, Isabella Seragnoli, Gianni Punzo, Angelo Donati) per la cessione dell’operatore privato di trasporto su gomma a lunga percorrenza, nato a metà 2021, alla società di Alta Velocità. In partenza Itabus aveva 300 bus nuovi di zecca forniti a Itabus dal gruppo tedesco Man (Volkswagen). Questo per assicurare l’uniformità della flotta. I bus sono considerati l’eccellenza del trasporto su strada a lunga percorrenza. E oggi il parco bus in dotazione della società è molto più numeroso.

Nascerà un polo dell’intermodalità treno-bus e i passeggeri con un solo biglietto potranno recarsi da Milano a Catania: fino allo stretto sui treni ad Alta velocità e dallo Stretto fino ai centri siciliani su lussuosi e confortevoli autobus con un risparmio di prezzo e di tempo rispetto alla concorrenza.