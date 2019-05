Italo, con Humana lancia progetto per recupero abbigliamento usato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italo, in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia, lancia una raccolta di abbigliamento usato a Napoli, Roma e Milano, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sui temi del recupero e sull’economia circolare. Per ogni chilo raccolto, spiega un comunicato, Italo ha previsto inoltre un contributo economico per sostenere ulteriormente tutte le attività di Humana.Più del 70% dei vestiti donati a Humana sarà destinato al riutilizzo (i capi saranno indossati in Italia e nel Sud del mondo in quanto tali). Ciò è possibile grazie alla vendita degli indumenti all’ingrosso e al dettaglio nei negozi solidali di Humana in Italia e in Europa. Una parte degli abiti sarà donata da Humana Italia alle proprie consorelle in Africa che li doneranno alle popolazioni locali solo in casi d’emergenza, altrimenti li venderanno. Il ricavato della vendita in Europa e in Africa permetterà la realizzazione di progetti di sviluppo. Il 25% circa degli abiti raccolti da Humana sarà poi riciclato per recuperare le fibre, in quanto troppo usurati, e solo una minima parte (meno del 5%) sarà destinata al recupero energetico.In questa prima fase, con la raccolta stimata di circa 600 kg di abiti usati, il progetto consentirà una riduzione di 2250 kg di emissioni CO2, 3,6M di litri di acqua risparmiata e 144 alberi piantumati.