Italo festeggia 10 anni di Alta Velocità per avvicinare il Paese

(Teleborsa) - Italo spegne 10 candeline, un grande traguardo ed un compleanno significativo per un'azienda privata che, partendo da zero, ha reso effettiva la liberalizzazione del settore ferroviario dell'Alta Velocità e, grazie alla concorrenza, ne ha favorito lo sviluppo. Italo in questi 10 anni ha realizzato una vera e propria rivoluzione, che ha consentito di ottenere un miglioramento della qualità ed una maggiore convenienza dei servizi.

Il primo treno è partito dalla stazione di Napoli Centrale direzione Milano il 28 aprile 2012, debuttando con l'allora modernissimo treno Alstom AGV575 ed una flotta di 25 esemplari, cui sono subentrati cinque anni dopo gli Italo EVO, evoluzione della storica famiglia dei Pendolino prodotti da Alstom, che l'azienda ha acquistato in 26 esemplari, successivamente incrementati al numero attuale di 51 treni totali.

"Quella mattina del 28 Aprile di dieci anni fa, alle 7.00, Italo lasciava la banchina della stazione di Napoli Centrale per la sua prima corsa verso Milano", ricorda il Presidente e socio fondatore Luca Cordero di Montezemolo, affermando "è stata una giornata molto emozionante che ha dato il via ad un'avventura imprenditoriale senza precedenti in Europa, coraggiosa, innovativa e rischiosa, che ha introdotto la concorrenza in un settore di monopolio storico".

"Abbiamo saputo restituire valore al territorio e ai nostri clienti, che sempre di più ci scelgono per i propri viaggi lungo il nostro meraviglioso Paese", ha concluso.

La Napoli-Roma-Milano, con Firenze e Bologna, era inizialmente l'unica direttrice percorsa dai treni Italo, ma la ferma volontà degli azionisti e del management di intraprendere un ambizioso percorso di crescita, ha portato negli anni ad aprire scali ferroviari importanti come Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Verona Porta Nuova, cui si sono aggiunte fermate strategiche lungo tutto il network (Salerno, Venezia, Reggio Emila, solo per fare alcuni esempi).

Nel 2020 il settore dei trasporti è stato fortemente condizionato dall'arrivo della pandemia, un periodo complicato per Italo, a causa delle limitazioni agli spostamenti fra le diverse regioni, ma la società ha continuato ad investire per rendere i propri treni best in class in sicurezza. Fra le varie misure va ricordata l'installazione dei filtri HEPA, gli stessi degli aerei, che garantiscono ricambio continuo e costante d'aria. Nello stesso periodo, l'azienda è rimasta accanto ai dipendenti, incrementando la formazione loro dedicata, per accrescerne le competenze ed essere pronti alla ripartenza.

Dopo questa parentesi, il periodo post pandemia è stato caratterizzato da una espansione del network, soprattutto verso Sud, con l'inaugurazione di collegamenti per la Calabria ed il Cilento, e dalla scorsa estate verso la Puglia, Caserta e Benevento. Da pochi mesi è stata introdotta una linea che collega Genova a Milano, Roma e Napoli, unendo aree strategiche del Paese.

Guardando ai numeri di questi 10 anni, Italo ha trasportato più di 100 milioni di viaggiatori, collegando 53 stazioni e 48 città, con 116 treni al giorno ed una squadra di oltre 1400 dipendenti. Una storia di successo, che ha reso l'Alta Velocità italiana un unicum nel panorama internazionale ed un'eccellenza del made in Italy.

Per festeggiare insieme ai propri viaggiatori, Italo ha lanciato un contest fotografico: i passeggeri potranno inviare i loro scatti migliori, una giuria li valuterà e selezionerà i 10 più belli che saranno esposti in una mostra fotografica. I fotografi riceveranno un voucher del valore di 100 euro per viaggiare con Italo.