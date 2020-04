Italo compie 8 anni e attende l'intervento del Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: tutti i clienti iscritti alinfatti potranno partecipare ad un'iniziativa sui canali sociale ottenere un. Si potrà partecipare fino al 3 maggio ed il voucher sarà valido per 6 mesi.In 8 anni sono stati fatti passi avanti, ma in un momento come quello attuale, nella sua intervista a Teleborsa del 10 aprile,. Ora si parla di Fase 2 e di ripartire, anche se per ora non si può ancora viaggiare tra regioni.Ma l'AD La Rocca sostiene che, per permettere al settore di ripartire in una situazione d'emergenza come questa dove il traffico è stato azzerato e sarà ridotto ancora per tanto tempo, sia leisure che business.. Nella sua intervista, impegno che sarà scrupolosamenteanche nella cosiddetta