Italo, 8 marzo con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Italo sostiene Aism (), e Bentornata Gardensia, campagna dedicata alle donne con sclerosi multipla. Ecco perché nella giornata dell’8 Marzo, Italo donerà le piantine di Ortensia e Gardenia alle proprie viaggiatrici nella Lounge Italo Club di Roma Termini.Bentornata Gardensia nasce per sostenere l’attività di ricerca sulle forme progressive e più servizi sul territorio per le donne con SM. Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l'impegno alla lotta alla sclerosi multipla. Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla. Sono più del doppio rispetto agli uomini e convivono con questa malattia per tutta la vita.Aism è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.Con l’evento Gardensia, Aism rafforza il suo impegno a sostenere il diritto di vivere il presente con forza, grinta e gioia da parte di tante donne che combattono con ogni mezzo la propria malattia. Quest’anno a Gardensia si è unita anche Lorella Cuccarini con l’Associazione Trenta Ore per la Vita.