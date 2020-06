Italo amplia ancora la sua offerta e punta sulle mete turistiche della costa Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, introducendo a partire, alcune importanti mete turistiche -congiornalieri che. Sono già aperte le vendite per 4 di questi 6 collegamenti: 2 da Milano Centrale verso Ancona con partenza alle 8:45 ed alle 11:40, altri 2 da Ancona per tornare verso Bologna e Milano alle 13:40 ed alle 19:40."Ci aspettiamo una grande risposta da queste nuove città"," afferma, Chief Commercial Officer di Italo, sottolineando che questa iniziativa "è un importante segnale per la stagione estiva che ci apprestiamo ad affrontare, improntata sul turismo interno". "Per questa ragione - aggiunge - abbiamo puntato sull'Adriatica, convinti che ci darà grandi soddisfazioni".Nei prossimi giorni saranno disponibili anche gliofferti da Italo, uno coned un altro che partirà. Orari che Italo ha studiato per permettere ai passeggeri di avere una valida opzione in ogni fascia oraria, coprendo la mattina, la parte centrale della giornata e la sera.Una crescita del network Italo, che oltrea partire, vede ora una nuova zona d'Italia collegata. Il tutto all'insegna di, per riscoprire le bellezze del nostro Paese.