Italo annuncia 300 assunzioni entro il 2021

Hostess, steward e operatori di impianto cercasi. Italo farà 300 assunzioni per queste figure professionali entro il 2021. A questi si aggiungono circa i 250 ingressi dello scorso anno. Ai candidati che passeranno le selezioni per i ruoli di hostess e steward sarà proprosto un contratto di apprendistato. Tra i compiti che dovranno svolgere ci sarà l'accoglienza del viaggiatore, l'assistenza a bordo treno e l'erogazione del servizio di benvenuto. Mentre per chi si candiderà per il ruolo di operatore di impianto è previsto prima un corso di formazione che avrà una durata di 5 mesi e, per coloro che supereranno gli esami previsti, un contratto a tempo indeterminato. Per entrambe le posizioni ci sono possibilità di crescita all'interno dell'azienda.Italo, inoltre, organizza dei career day sul territorio per incontrare i futuri candidati: dopo il successo di quello svoltosi a Roma ad aprile scorso, la società replicherà a Milano il 24 settembre e a febbraio. In programma anche un career day a Bari nel mese di novembre.Per candidarsi alle selezioni è necessario inviare le propria candidatura al sito www.italospa.italotreno.it accedendo alla sezione Lavora con Noi.I numeri delle future assunzioni della società ferroviaria sono in linea con l'aumento dei treni in servizio grazie al graduale ingresso nella flotta degli Italo Evo (attualmente sono 16 ed entro inizio 2020 saranno 22 da sommarsi ai 25 Italo AGV per un totale di 47 treni). Di conseguenza è cresciuto anche il numero delle località servite che è arrivato a quota 25 destinazioni con un totale di 98 viaggi al giorno.