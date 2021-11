Italmobiliare investe in Bene Assicurazioni

Mercoledì 17 Novembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Italmobiliare prosegue l'attività di diversificazione degli investimenti in società di eccellenza italiane, con la sottoscrizione in data odierna di un accordo finalizzato all'acquisizione di una partecipazione complessiva del 19,99% del capitale di Bene Assicurazioni.



L'esecuzione dell'operazione è subordinata, tra le altre condizioni, al rilascio dell'autorizzazione da parte di IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.



L'ingresso nel capitale della società avverrà tramite un investimento in aumento di capitale pari a 40 milioni di euro che porterà Italmobiliare a detenere il 19,99% del capitale di Bene Assicurazioni, ad esito dell'operazione.