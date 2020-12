© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Italmobiliare, tramite una società veicolo, ha perfezionato l'acquisizione di una partecipazione rappresentativa del 60% del capitale della società titolare di Callmewine.com.L'- ha l'obiettivo di supportare nell'arco dei prossimi anni il piano di sviluppo della piattaforma www.callmewine.com, che si è affermata come una delle realtà leader in Italia nell'e-commerce di vini e distillati con grandiopportunità di crescita grazie alla combinazione di competenze digitali e ampia conoscenza delle eccellenze italiane nel settore del vino.Vitale&Co ha agito in qualità di advisor in questa transazione, Long Term Partners e Pedersoli Studio Legale hanno assistito Italmobiliare sugli aspetti rispettivamente di business e legali, Alonzo Committeri & Partners per la due diligence fiscale, mentre LCA Studio Legale ha assistito i soci di Callmewine.