Italmobiliare, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021, che si è chiuso con un utile di 53,1 milioni (rispetto ai 31,5 milioni del 2020) e una posizione finanziaria netta attiva per la capogruppo pari a 337,5 milioni (387,2 milioni nel 2020). I soci hanno deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,70 euro per azione e di un dividendo straordinario di 0,70 euro per azione, a valere sull'utile d'esercizio per 53.146.430 euro e sulla riserva utili esercizi precedenti per 6.049.672 euro. Il pagamento del dividendo ordinario e del dividendo straordinario sarà effettuato in unica soluzione il giorno 11 maggio 2022, con data di stacco 9 maggio e record date 10 maggio.

L'assemblea ha anche approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2022 e si è espressa a favore dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2021. I soci hanno inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data dell'assemblea. Infine, l'assemblea ha confermato quale consigliere Valentina Casella, prima candidata non eletta della lista di maggioranza presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale all'assemblea del 21 aprile 2020, era stata cooptata in CdA lo scorso 29 luglio 2021.

(Foto: © rawpixel)