Italmatch Chemicals Group acquisisce Water Science Technologies (WST)

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rafforza ulteriormente la propria posizione in Nord America nei mercati del trattamento acque ad uso industriale e oil & gas. Il gruppo chimico internazionale leader nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e oil & gas, per la plastica e per oli lubrificanti, con sede in Italia, più precisamente a Genova, annuncia l'acquisizione di, azienda del Nord America leader nell'attività di miscelazione e fornitura di soluzioni chimiche per i settori oil & gas e del trattamento acque ad uso industriale."WST è un'azienda giovane con alto tasso di crescita e dinamica, che pone una grande attenzione alle soluzioni tecnologiche - ha commentato, fondatore e CEO di Italmatch Chemicals Group - . WST offre molteplici opportunità strategiche al Gruppo che si inseriscono perfettamente nel percorso di crescita della business unit Advanced Water Solutions, rafforzando la posizione di Italmatch Chemicals nei settori oil & gas e del trattamento acque ad uso industriale. A pochi mesi dal completamento dell'acquisizione di BWA Water Additives, realizzata nel febbraio 2019, questa nuova operazione pone le basi per ulteriori sinergie industriali, commerciali e tecnologiche. A guidare questa acquisizione è stata l'attenzione che Italmatch pone verso il rapporto con il cliente, la reputazione e l'innovazione di WST. A ciò si aggiunge un team altamente motivato ed esperto, con un forte approccio imprenditoriale dedicato alla risoluzione dei problemi dei clienti. L'integrazione consentirà a Italmatch Chemicals di conseguire un'offerta completa e di alto valore di prodotti chimici in grado di supportare una crescita sostenibile di lungo termine, insieme ai nostri attuali clienti e partner"., CEO Italmatch Chemicals USA ha aggiunto: "Questa acquisizione rappresenta un ulteriore importante passo per la crescita di Italmatch nel mercato nordamericano, in linea con gli obiettivi di crescita del Gruppo nei suoi settori strategici, a partire dalle soluzioni per il trattamento acque ad uso industriale, settore in cui le due aziende vantano una gamma di prodotti complementari. Inoltre, grazie a questa acquisizione potremo contare su una solida base logistica per servire al meglio i nostri clienti del settore oil & gas".