Italmatch Chemical compra la norvegese Eco Inhibitors

Italmatch Chemicals,gruppo chimico internazionale leader nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e Oil&Gas, per la plastica e per oli lubrificanti, acquisisce Eco Inhibitors, una technology startup con sede in Norvegia che ha sviluppato soluzioni chimiche per produrre una nuova generazione di inibitori di idrati ecocompatibili per applicazioni nel settore Oil&Gas. L'investimento in tecnologie altamente innovative consente al gruppo passato l'estate scorsa al fondo americano Bain Capital, di consolidare ulteriormente il proprio focus sui temi di ricerca e sviluppo e sostenibilità, espandendo e perfezionando l'attuale gamma produttiva con la possibilità di intercettare anche nuovi target di mercato. Italmatch Chemicals produrrà e commercializzerà, attraverso la sua rete globale di vendite e marketing dedicata al settore Oil&Gas all'interno della business unit Advanced Water Solutions, tre classi di Inibitori di Idrati a Basso Dosaggio che consentono di ottimizzare le strategie di flow assurance per le produzioni in acque profonde in ambito Oil&Gas, in condizioni particolari di temperatura e pressione.

