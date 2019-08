(Teleborsa) - Sunrise Investments ha acquistato nuove azioni Italiaonline sul mercato MTA, al di fuori dell'OPA lanciata sulla compagnia media a 2,82 euro.



Gli acquisti, effettuati nelle giornata di ieri 12 agosto 2019, ad un prezzo non superiore a quello dell'offerta pubblica, hanno riguardato circa 32 mila azioni per un controvalore di oltre 90 mila euro.



Iali operazioni sono state effettuate tramite Intermonte SIM per conto dell'Offerente.



