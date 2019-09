Italiaonline, Sunrise ha il 98,14% del capitale sociale ordinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è concluso il periodo di adesione relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie lanciate daS.p.A. sulle azioni ordinarie e di risparmio di Italiaonline.Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A. nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta n. 3.047.771 Azioni Ordinarie, rappresentative del 2,66% del capitale sociale ordinario di Italiaonline. Relativamente alle risparmio, risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.304 Azioni di Risparmio pari al 19,17% delle Azioni di Risparmio in circolazione.Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sulle azioni ordinarie, pari a Euro 2,82 per ciascuna azione ordinaria di Italiaonline, avverrà il 18 settembre 2019.A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto,, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.