Italiaonline, in corso negoziazioni su successione Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Italiaonline sta ancora conducendo le trattative per la nomina del nuovo Amministratore Delegato. Lo ha precisato la stessa società in merito a notizie apparse sulla stampa e sul web relative alla possibile nomina di Roberto Giacchi nel ruolo di AD dopo le dimissioni Antonio Converti.



"La Società ribadisce che sono in corso negoziazioni nell'ambito di un piano di successione, il cui esito sarà annunciato al mercato nei tempi e con le modalità di legge", si legge in un comunicato trasmesso nella serata di ieri, 21 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA