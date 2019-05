(Teleborsa) - Francesco Guidotti, da oggi, è il nuovo Chief Financial Officer di Italiaonline.



Lo comunica la Società in una nota, dove sottolinea che il nuovo CFO subentra a Gabriella Fabotti che rimarrà nell'organico in qualità di dirigente, fino al 31 maggio 2019.



Francesco Guidotti, negli anni, ha maturato significative competenze nel settore digital e nella gestione di società quotate, in gruppi quali lastminute.com Group, YOOX, Tas, LVMH Group e Pinko.





© RIPRODUZIONE RISERVATA