Italiaonline avvia il riacquisto di azioni proprie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Italiaonline S.p.A. comunica l', in esecuzione dell'autorizzazione deliberata dell'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018 e già comunicata al mercato.La internet company italiana ha conferito ad un intermediario di primario livello l'incarico per il riacquisto avente una durata fino alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di tenuta della suddetta Assemblea e, pertanto, sino al 27 ottobre 2019.L'intermediario incaricato procederà all'acquisto delle azioni IOL in piena indipendenza, nel rispetto dei vincoli della normativa applicabile e dei termini della menzionata delibera autorizzativa assembleare.Gli acquisti saranno effettuati sul mercato telematico azionario in conformità all'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999. In particolare, gli acquisti saranno effettuati secondo modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, in conformità alle prassi di mercato ammesse da CONSOB con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni.