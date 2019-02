Italiaonline, assemblea speciale approva rendiconto e nomina rappresentante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'dei possessori di Azioni di Risparmio di Italiaonline riunitasi ad Assago ha deliberato di autorizzare il Rappresentante Comune, Stella d'Atri, ad avviare le iniziative necessarie perQuell'aduranza, fra le altre cose, aveva debilerato l'approvazione deldi Italiaonline in Seat Pagine Gialle, divenuta efficace in data 20 giugno 2016, ed unpropedeutico alla stessa (punti 1 e 3 dell'ordine del giorno).L'assemblea speciale ha poicostituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria ed hadi tale categoria di azionisti per il triennio 2019-2021, fissando il relativo compenso annuo ad euro 50.000 comprensivo delle spese."In merito alla decisione di procedere all'impugnazione della delibera assembleare di fusione, la Società – sottolinea una nota di Italiaonline – osserva come le delibere e le operazioni societarie connesse alla fusione siano state assunte e compiute nel rispetto della normativa applicabile".