(Teleborsa) -degli italiani (secondo l'Istat) e rilanciare una forma dialternativa, quella dell'ospitalità diffusa, che vada incontro ad un nuovo modo di viaggiare sempre più in voga.È questo l'obiettivo distart up del settore turismo-hospitality, che con ilpunta coinvolgere, entro la fine del 2019, 70 property manager che gestiscano oltre 1000 appartamenti in tutta Italia con una capacità ricettiva di 3000 posti letto per arrivare,, a gestirepunta, di fatto, a diventare ilun network di imprenditori del turismo capace di innescare "nel giro di cinque anni – spiegadando vita acapaci di generare ricadute importanti sul territorio in cui operano, anche in termini di occupazione". Il progetto mira, infatti, tra assunzioni dirette ed indotto, alNell'immediato, dalle 350 impiegate attualmente, assicurano da Italianway, si arriverà alleUn'idea che parte dall'analisi dei dati.e non una tradizionale camera d'albergo, spiegano dal Centro Studi di Italianway, è, infatti,L'accesso al progetto prevede unche affronta tutte le tematiche, dall'approccio commerciale per l'acquisizione del proprietario, fino alla fatturazione del soggiorno all'ospite.Al momentotra cuipercon un'attenzione particolare – spiega– a "quella parte del patrimonio culturale del nostro Paese ancora sconosciuta ai più perché appartenente a destinazioni in cui, a causa della mancanza di infrastrutture moderne, la ricettività tradizionale non è mai arrivata".