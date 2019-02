Italiani sempre sedotti dal mattone. Al primo posto c'è la prima casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed in particolare per la, che resta ildelle famiglie, Le altre attività "non finanziarie" sono modeste. E' questa la fotografia scattata dall'nel rapporto "La Ricchezza non finanziaria in Italia", da cui emerge che, nel 2017, ildi euro.Lo stock di attività non finanziarie è costituto per ile per il. Glidi capitale fisso, materiale e immateriale, rappresentano. Le scorte pesano circa il 4%, idel totale.ontinua a crescere la quota del, che nel 2017 rappresentaresidenziale complessivo, di cuirelativo alle unità residenziali utilizzate comeo seconde case e 11% costituito da unità detenute dalle famiglie prevalentemente a scopo di investimento e di attività di locazione.Lasul mercato immobiliare residenziale, che prosegue dal 2012, ha tuttavia indotto una ulteriore(-1,4% in media annua nel periodo 2011-2017). Tale dinamica risulta tuttavia in rallentamento: -0,8% nel 2017 da -1,3% nel 2016.Ilè detenuto per circa i, per circa il 30% dalle Famiglie produttrici e per l'11% dalle Amministrazioni pubbliche.Nel 2017 lo stock deglidiversi dagli immobili è, per quasi il 14% dalle Amministrazioni pubbliche e per il 10% dalle Famiglie. Le Società non finanziarie sono anche proprietarie del 93% delle scorte.Lo stock diè per quasi il 90% di proprietà delle Famiglie.