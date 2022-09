Italiani sempre più vecchi: popolazione in calo e famiglie più piccole

(Teleborsa) -dove la popolazionee le nascite si azzerano. Stando all'ultimo rapporto dell', la popolazione pari a ascenderà a 57,9 milioni nel 2030 e 54,2 milioni nel 2050 per arrivare aLa situazione è, in quanto nelsi attende un calo della popolazione pari a -0,9permille l'anno al Nord a -1,6permille al Centro e addirittura a. Nel periodo intermedio, fra il 2030 ed il 2050, il Nord registrerebbe un -1,4permille ed il Sud un -6,8permille, e, oltre il 2050, il Nord un -4,2pemille edLa popolazione continua ad invecchiare e gli, quella fino a 14 anni di età il 12,9%, quella nella fascia 15-64 anni il 63,6% mentre l'età media si è avvicinata al traguardo dei 46 anni.gli over 65 potrebbero raggiungere iled i giovani fino a 14 anni l'11,7% del totale., da 25,3 milioni nel 2021 a 26,3 milioni nel 2041 (+3,8%), ma con un, da una media di 2,3 persone nel 2021 a 2,1 nel 2041.. Ci saranno meno coppie con figli e più coppie senza ed entro il 2041 solo 1 famiglia su 4 avrà figli, e più di 1 su 5 non ne avrà.