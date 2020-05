Italiani e Fase Uno: come abbiamo vissuto il lockdown?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Nonostante le restrizioni, ilè stato vissuto all'insegna dellaLo rende noto oggi l'Istat diffondendo il Reporelativo alla Fase 1 dell'emergenza Covid-19 nel periodo dal 5 al 21 aprile 2020, secondo il quale alla richiesta di definire il clima familiare vissuto nel primo periodo dell'emergenzaMeno del 15% ha scelto parole a cui non è stato possibile attribuire un significato univocamente positivo o negativo. Solo l'8% ha utilizzato termini di significato negativo".Secondo l'Istituto di Statistica, "ilper contrastare l'evoluzione della pandemia. L'89,5% ha percepito comele indicazioni su come comportarsi per contenere il contagio". Nel report si rileva anche "(in una scala da 0 a 10) e verso la Protezione civile (8,7)".- Emerge anche un atteggiamento decisamente. In un giorno medio della settimana il, il 22,7% è uscito una volta e il 5,2% due o più volte. Non emergono differenze di genere mentre rispetto all'età sono stati i 45-64enni a uscire di più (oltre il 35%). Le quote più basse si rilevano invece tra i giovani di 18-24 anni (19,6%) e tra gli anziani di 75 anni e più (10,1%).Inoltre,durante la Fase 1, in pieno lockdown. Nel dettaglio "l'89,1% delle persone di 18 anni e più riferisce di aver fatto uso di mascherine", si spiega.raggiungendo il valore più alto tra le persone di 45-54 anni (94,5%), relativamente più basso il valore rilevato tra i più anziani (73,5% per 75 anni e più), anche perché molto probabilmente